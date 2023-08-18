Месси рассказал о трудностях адаптации в «Интер Майами»

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси поведал о процессе адаптации в американском коллективе.

«Изначально было немного трудно адаптироваться здесь из-за сильной жары и некоторых других моментов. Однако в данный момент все отлично, чувствую себя прекрасно. Счастлив находиться здесь. Это именно то место, где мне хочется быть. Мне и моей семье очень нравится Майами. Нас приняли здесь с любовью», - передает слова аргентинского нападающего CBS News.

Лионель стал игроком «Интер Майами» этим летом. Он перешел в команду из Флориды на правах свободного агента из французского «ПСЖ».