Месси объяснил, почему выбрал «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси объяснил свой выбор в пользу МЛС. 36-летний игрок этим летом покинул французский «ПСЖ» и переехал во Флориду.

«Я переходил в этот клуб с большим зарядом энтузиазма и желанием добиваться высоких результатов. Это я делал всю свою карьеру. У меня было несколько причин отправиться в США. Это решение принималось вместе с супругой и детьми. Я пришел сюда, чтобы получать удовольствие от футбола. Очень доволен своим выбором», - приводит слова Месси The Tennessean.

Лионель подписал контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года. На его счету девять голов в шести играх за команду.