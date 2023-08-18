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США. МЛС

Месси: «Никогда не зацикливался на «Золотом мяче»

18 Августа 2023 • 03:11 Комментировать

Многократный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси уверяет, что никогда не придавал ему слишком большого значения - и сейчас также не думает о том, как бы ему его завоевать. Ранее Месси становился обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе не менее семи раз.

- Никогда не придавал ему особого значения. А после того, как мы выиграли чемпионат мира, я вообще уже не думаю о нем. Коллективные свершения для меня важнее, и мне повезло, что я выиграл в своей карьере все, - цитирует слова Месси VarskySports.

Сейчас Лионель Месси выступает в США за местный «Интер Майами». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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