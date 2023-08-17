Бекхэм — о результатах «Интер Майами»: Только Месси может превратить слабую команду в непобедимую за месяц

Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем команды Лионеле Месси.

Напомним, ранее «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг, разгромив в полуфинале турнира «Филадельфию» со счетом 4:1. Месси стал автором одного из голов.

«Лео написал историю в Аргентине, Испании и Франции, а сейчас ведет нашу команду к финалу. Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси», — приводит слова Бекхэма пресс-служба американского клуба.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом». Матч пройдет 20 августа.

Месси провел за «Интер Майами» шесть матчей, в которых забил девять голов и сделал один ассист.