​Билеты на первый финал Месси с «Интер Майами» продают по огромным ценам

В воскресенье рано утром «Интер Майами» сыграет против «Нэшвилла» в финале Кубка лиг. Лионель Месси будет иметь возможность завоевать первый трофей в новом клубе.

Как сообщает портал Goal, самые дешёвые билеты на финальный матч на сайте Ticketmaster продаются за 484,45 долларов. Показательное сравнение – на финал Лиги чемпионов самый дешёвый билет можно было приобрести за 77,5 долларов.

Если же говорить о самых дорогих билетах на финал Кубка лиг, то их продают за 12 075 долларов.

За «Интер Майами» Лионель Месси провёл уже шесть матчей. В них аргентинец забил девять голов и отдал один голевой пас.