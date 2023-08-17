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США. МЛС

​Билеты на первый финал Месси с «Интер Майами» продают по огромным ценам

17 Августа 2023 • 13:53 Комментировать (1)

В воскресенье рано утром «Интер Майами» сыграет против «Нэшвилла» в финале Кубка лиг. Лионель Месси будет иметь возможность завоевать первый трофей в новом клубе.

Как сообщает портал Goal, самые дешёвые билеты на финальный матч на сайте Ticketmaster продаются за 484,45 долларов. Показательное сравнение – на финал Лиги чемпионов самый дешёвый билет можно было приобрести за 77,5 долларов.

Если же говорить о самых дорогих билетах на финал Кубка лиг, то их продают за 12 075 долларов.

За «Интер Майами» Лионель Месси провёл уже шесть матчей. В них аргентинец забил девять голов и отдал один голевой пас.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2023 в 15:25
На Гешу и бесплатно не ходят... На что там смотреть?... Как он 🥚🥚 чухает?.. А-ха-ха-ха..
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