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США. МЛС

Месси забил самый дальний гол за всю свою карьеру

17 Августа 2023 • 01:33 Комментировать (1)
Филадельфия Юнион
1:4
Интер Майами
окончен

Мы уже сообщали о том, что в своем очередном матче за «Интер Майами» Лионель Месси вышел на ударную позицию в тридцати метрах от ворот и метко пробил в нижний угол, увеличив преимущество своей команды в игре против «Филадельфии Юнион».

Как оказалось, этот гол был самым дальним за всю карьеру Лионеля - ранее он никогда еще не поражал ворота с такой дистанции, даже забивая со своих непревзойденных штрафных ударов!

Напомним, что свой первый гол во взрослой карьере Лионель Месси забил первого мая 2005 года за «Барселону», которая сыграла в тот день с «Альбасете». В «Интер Майами» он перебрался заканчивающимся летом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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intermerdano
17 Августа 2023 в 01:40
воротчик из макдоналдса. тут и кержаков бы забил
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