Месси забил самый дальний гол за всю свою карьеру

Мы уже сообщали о том, что в своем очередном матче за «Интер Майами» Лионель Месси вышел на ударную позицию в тридцати метрах от ворот и метко пробил в нижний угол, увеличив преимущество своей команды в игре против «Филадельфии Юнион».

Как оказалось, этот гол был самым дальним за всю карьеру Лионеля - ранее он никогда еще не поражал ворота с такой дистанции, даже забивая со своих непревзойденных штрафных ударов!

Напомним, что свой первый гол во взрослой карьере Лионель Месси забил первого мая 2005 года за «Барселону», которая сыграла в тот день с «Альбасете». В «Интер Майами» он перебрался заканчивающимся летом.