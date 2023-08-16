​Скалони защищает выбор Месси в пользу МЛС

Лионель Месси летом стал игроком «Интер Майами». Комментарий по поводу выбора звёздного форварда дал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

«Я не думаю, что уровень МЛС плохой. Я был на матче «Интер Майами» - «Шарлотт» и не думаю, что это было плохо. Уровень был приемлемым.

Нет никаких сомнений, что МЛС находится в тренде. Она улучшается и привлекает футболистов. Я видел там хорошие команды. Эта лига будет продолжать прогрессировать, туда будут ехать топ-игроки», - сказал Скалони, чьи слова приводит The Athletic.

В шести матчах за «Интер Майами» Лионель Месси забил девять голов.