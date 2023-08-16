Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Скалони защищает выбор Месси в пользу МЛС

16 Августа 2023 • 21:39 Комментировать

Лионель Месси летом стал игроком «Интер Майами». Комментарий по поводу выбора звёздного форварда дал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

«Я не думаю, что уровень МЛС плохой. Я был на матче «Интер Майами» - «Шарлотт» и не думаю, что это было плохо. Уровень был приемлемым.

Нет никаких сомнений, что МЛС находится в тренде. Она улучшается и привлекает футболистов. Я видел там хорошие команды. Эта лига будет продолжать прогрессировать, туда будут ехать топ-игроки», - сказал Скалони, чьи слова приводит The Athletic.

В шести матчах за «Интер Майами» Лионель Месси забил девять голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
21:39 · США. МЛС
​Скалони защищает выбор Месси в пользу МЛС
21:02 · Испания. Ла Лига
Гризманн высказался об успехе Месси в МЛС
08:52 · США. МЛС
У Месси 10 голевых действий в шести матчах за «Интер Майами»
08:47 · США. МЛС
«Интер Майами» с Месси выиграл все матчи, забив 21 гол
08:40 · США. МЛС
Месси забил во всех матчах за «Интер Майами»
08:17 · США. МЛС
Команда Месси узнала соперника по финалу Кубка лиг
08:10 · США. МЛС
Бускетс высказался о победе «Интер Майами»
07:33 · США. МЛС
Месси поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров «Интер Майами»
03:39 · США. МЛС
Получил футболку от Месси и постирал её - игрока «Далласа» не поняли фанаты
03:06 · США. МЛС
Альба забил свой первый гол в США
02:37 · США. МЛС
Месси забил с 30 метров в ворота «Филадельфии»
00:30 · США. МЛС
Средняя цена билетов на следующий матч Месси - 556 долларов
00:03 · США. МЛС
Овечкин: Месси - нормальный парень
15 Августа
21:59 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Шеффилд Юнайтед» Шарп продолжит карьеру в МЛС официально
16:48 · США. МЛС
Новичок «Интер Майами» Фариас: «Я отождествляю себя с Неймаром, а не с Месси» 2
Все новости
Рекомендуем