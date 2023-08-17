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США. МЛС

«Противники просто смотрят на него, как он их обыгрывает. Заслуженная пенсия». Реакция болельщиков «Интер Майами» на игру Месси

17 Августа 2023 • 08:00 Комментировать (1)

Лионель Месси, ставший иконой в МЛС, забивает в каждом матче за команду после прихода в неё и очаровывает сердца болельщиков всё больше и больше. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» проанализировало реакцию заокеанских болельщиков и подготовило материал для вас.

Очередной рекорд

В ночь на 16 августа «Интер Майами» без проблем победил «Филадельфию Юнион» (4:1). Месси, или GOAT (как его ещё называют фанаты), снова отметился голом. Аргентинец забил за «Интер» уже восемь мячей и успел войти в топ-3 лучших бомбардиров клуба. Чтобы стать лучшим бомбардиром команды, Месси необходимо преодолеть отметку в 29 голов – именно столько на счету у его соотечественника Гонсало Игуаина. Второй – Леонардо Кампана (16 голов).

Реакция болельщиков

Изучив социальные сети «Интер Майами» и комментарии к постам с Месси, можно сделать некоторые выводы: одни его ненавидят, другие боготворят.

 

  • Как раздражает Месси! Я не думаю, что экс-игрок «Барселоны» когда-либо был настолько актуален, очень устал от него... Реальность «Барсы» такова, что у нас нет ни копейки, и мы должны радоваться тем, кто есть (Ферран, Рафина, Эрик, Маркос Алонсо, Дест, Ансу…).

 

  • 5 лет назад я думал, что он закончил, но, видя, как он в каждой игре бегает как сумасшедший и делает всё на поле, я снимаю шляпу и повторяю про себя: «GOAT! GOAT! GOAT!»

 

  • Уровень кислотной ЗАВИСТИ здесь ужасный! Как весело видеть, что люди всё ещё внимательно следят за Месси и компанией.

 

  • Половина «Барсы» находится в Майами.

 

  • Четыре игрока из противоположной команды. На него смотрят они как зрители, никогда в жизни не мечтали играть против Месси. Месси хорошо проводит время. Заслуженная золотая пенсия! Теперь... это становится скучным и утомительным. Игроки привыкли соревноваться...

 

  • Этот парень БОГ и всегда им будет. «Мадридисты», которые пытались унизить его, сравнивая с мадридскими игроками, такими как Робиньо, Роббен, Кр7 или Бензема, не более чем разочарованные в жизни люди. Это нужно было сказать, и это было сказано.

 

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  • Он будет забивать по 3 гола каждый день. Что за цирк в лиге?

 

А мы напомним, что финал Кубка лиг состоится в ночь на 20 августа. «Интер Майами» сыграет против «Нэшвилла». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь. Несмотря на результат этой игры команда Месси впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Копачев Евгений


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси МЛС Интер Майами Кубок лиг
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Августа 2023 в 08:55
ай на обыкновеннай памойке даже сифон с барадой (цвецной) покажуца каролями.. А-ха-ха-ха! )))
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