У Месси 10 голевых действий в шести матчах за «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился очередным голом. 36-летний аргентинский форвард поразил ворота «Филадельфии Юнион» (4:1) в рамках ½ финала Кубка лиг.

Теперь на счету звездного нападающего десять голевых действий за коллектив из Флориды. Месси забил девять голов и сделал один результативный пас в шести встречах.

Команда Лионеля вышла в финал Кубка лиг, где разыграет трофей с «Нэшвиллом».

Аргентинец стал игроком «Интер Майами» этим летом, подписав трудовое соглашение до конца 2025 года. В Европе Месси известен по выступлениям за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ».