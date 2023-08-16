«Интер Майами» с Месси выиграл все матчи, забив 21 гол

Американский клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, продлил свою победную серию. В рамках полуфинала Кубка лиг команда крупно одолела «Филадельфию Юнион» со счетом 4:1 и вышла в финал турнира, где сыграет с «Нэшвиллом».

После прихода Месси клуб из Флориды отпраздновал шесть побед подряд, забив в прошедших играх 21 гол. Девять мячей себе в актив записал семикратный обладатель «Золотого мяча».

«Интер Майами» подписал Лионеля в качестве свободного агента. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. До переезда в МЛС аргентинец два сезона провел в «ПСЖ».