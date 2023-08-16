Месси забил во всех матчах за «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси продлил свою голевую серию за «Интер Майами». В поединке ½ финала Кубка ли форвард поразил ворота «Филадельфии» дальним ударом. Его команда отпраздновала разгромную победу со счетом 4:1.

Таким образом, Месси забивает в шести играх подряд за коллектив из Флориды. На его счету девять голов.

36-летний нападающий стал игроком «Интер Майами» этим летом, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Он заключил трудовое соглашение до конца 2025 года.

Добавим, что в финале Кубка лиг команда Лионеля сыграет против «Нэшвилла».