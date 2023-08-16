Команда Месси узнала соперника по финалу Кубка лиг

«Интер Майами», цвета которого защищает аргентинец Лионель Месси, узнал соперника по финалу Кубка лиг. Команда из Флориды разыграет трофей с «Нэшвиллом», который в полуфинале победил мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:0.

Напомним, что «Интер Майами» пробился в решающий матч турнира благодаря разгромной победе над «Филадельфией Юнион» со счетом 4:1. Один из голов себе в актив записал Месси.

36-летний семикратный обладатель «Золотого мяча» присоединился к команде из Флориды в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В шести играх нападающий отметился девятью забитыми мячами.

Месси прокомментировал очередную победу «Интер Майами»