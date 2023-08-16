Бускетс высказался о победе «Интер Майами»

Звездный полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс разместил в своих социальных сетях публикацию, посвященную победе над «Филадельфией» в поединке ½ финала Кубка лиг.

«Прекрасное выступление всей команды и выход в финал. Давайте, «Интер Майами», нужно сделать это», - говорится в публикации испанского футболиста в социальных сетях.

Встреча завершился крупной победой «Интер Майами» со счетом 4:1. Один из голов в составе команды забил аргентинский нападающий Лионель Месси. В активе форварда девять голов в шести матчах за команду из Флориды. Лео присоединился к клубу этим летом.