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США. МЛС

Бускетс высказался о победе «Интер Майами»

16 Августа 2023 • 08:10 Комментировать

Звездный полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс разместил в своих социальных сетях публикацию, посвященную победе над «Филадельфией» в поединке ½ финала Кубка лиг.

«Прекрасное выступление всей команды и выход в финал. Давайте, «Интер Майами», нужно сделать это», - говорится в публикации испанского футболиста в социальных сетях.

Встреча завершился крупной победой «Интер Майами» со счетом 4:1. Один из голов в составе команды забил аргентинский нападающий Лионель Месси. В активе форварда девять голов в шести матчах за команду из Флориды. Лео присоединился к клубу этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Интер Майами
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