Месси поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров «Интер Майами»

В полуфинале Кубка лиг «Интер Майами» встречался с «Филадельфией Юнион». Поединок завершился крупной победой команды из Флориды со счетом 4:1.

Один из мячей в составе коллектива из Майами забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Этот гол стал для 36-летнего форварда девятым в шести играх. Таким образом, Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обогнав Роберта Тейлора, в активе которого восемь мячей.

Лионель присоединился к «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард заключил с клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.