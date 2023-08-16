Месси прокомментировал очередную победу «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси разместил в своих социальных сетях новый пост после победы над «Филадельфии» в полуфинале Кубка лиг.

«Мы преодолели свой путь к финалу турнира, команда сделала это. Теперь мы на последней ступени», - говорится в публикации 36-летнего аргентинского форварда.

Поединок ½ финала завершился разгромной победой «Интер Майами» со счетом 4:1. Месси отметился одним голом с дальней дистанции.

Лионель присоединился к команде из Флориды этим летом. Он подписал контракт до конца 2025 года. В шести матчах за «Интер Майами» аргентинец забил девять голов.