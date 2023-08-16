Дальний гол Месси и дебютный мяч Альбы: «Интер Майами» ворвался в финал Кубка лиг, разгромив «Филадельфию Юнион»

В очередном матче с Лионелем Месси в стартовом составе «Интер Майами» играл в гостях у «Филадельфии Юнион». Говорят, билеты на эту игру были раскуплены за восемь минут.

Вместе с забивавшим в каждом матче Месси «Интер Майами» благополучно добрался до полуфинала Кубка лиг MLS + MX. Там «цаплям» предстояла, как казалось, непростая проверка на выезде в лице «Филадельфии Юнион», которая у себя дома давно уже не проигрывала. Матч проходил на стадионе «Субару Парк», обслуживал его мексиканский рефери Даниэль Кинтеро.

Победитель становился первым финалистом Кубка североамериканских лиг, проигравший получал путёвку в матч за третье место. Второй полуфинал – между «Монтерреем» и «Нэшвиллом» – был запланирован на чуть более позднее время. Месси накануне своего матча вроде как получил повреждение на тренировке, но оно оказалось незначительным.

Кстати, «Интер Майами» не так давно играл в гостях против «Филадельфии Юнион» в рамках МЛС. На тот момент Месси уже заключил контракт с новым клубом, однако у него ещё не истекло соглашение с «ПСЖ», и Лео находился на отдыхе. «Золос» в той игре разнесли «интеристов» со счётом 4:1, однако сейчас команда из Майами гораздо сильнее самой себя образца полуторамесячной давности.

В конце третьей минуты отчётного матча Сергей Кривцов выступил в роли диспетчера и выполнил проникающий пас вперёд по правому полуфлангу на Хосефа Мартинеса. Тот не стал чего-то там мудрить и выдумывать – он первым же касанием послал мяч в дальний нижний угол из-под Эллиотта (0:1). Вскоре хозяева могли сравнять счёт после похожей атаки. Газдаг принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки после диагональной передачи партнёра слева и не смог переиграть в ближнем бою Коллендера.

На девятнадцатой минуте гости потеряли мяч в центре поля под прессингом, и хозяева создали себе возможность забить гол, которую им надо было реализовывать. Однако Газдаг с подступов к штрафной площади обводящим ударом не попал в правый угол. И была наказана «Филадельфия Юнион» мгновенно. Хосеф Мартинес, прежде чем его в центре поля срубил Лоу, успел покатить мяч вперёд на Месси, а тот с середины половины поля соперника упаковал сферу низом в правый нижний угол (0:2).

Таким способом Лионель забил свой девятый гол в шести матчах за «Интер Майами». Похоже, на самом деле Месси нашёл свою команду, где у него пошло сразу же, не то что в «ПСЖ». А Лоу, кстати, получил отложенную жёлтую карточку за фол на Хосефе Мартинесе. Ну а у хозяев продолжил находиться на острие Газдаг. Правда, с дальней дистанции он бил на исходе получаса игры, и в той ситуации гостей спас Коллендер.

«Интер Майами» выбрал формат игры вторым номером и не прогадал. В позиционных атаках «Филадельфия Юнион» не преуспевала, а «розовые» перед самым перерывом довели счёт до крупного, снова результативно прорвав высокую линию обороны соперника. На третьей компенсированной минуте Тейлор выкатил пас на ход Альбе, который продвинулся вперёд по левому полуфлангу и отправил мяч в дальний угол мимо Блэйка (0:3). Это был первый гол Жорди за «Интер Майами».

Примерно через десять минут после старта второго тайма провалилась уже защита гостей, которым повезло тогда сохранить свои ворота в неприкосновенности. Заброс пошёл у «золос» в зону левого инсайда, где Уре не пожадничал и оставил мяч Крису Доновану. Тот обвёл Коллендера, однако сплоховал с ударом по пустым воротам, запустив сферу выше перекладины.

Тревожные звоночки продолжили возникать перед воротами «Интер Майами». Хосе Мартинес (не путать с Хосефом Мартинесом) выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, где Донован головой пробил в ближний угол – Коллендер успел сложиться и отразить мяч. На добивании Газдаг уже из офсайда отправил круглого поверх цели.

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Потом ещё Глеснес после скидки Уре послал футбольный снаряд выше поперечной стойки ворот. Вслед за этим фиктивную голевую опасность создали футболисты гостевой команды. Кампана убежал один на один и не реализовал рандеву с Блэйком, а Месси тоже не смог поразить чужие ворота на подхвате. Однако всё равно был зафиксирован офсайд у Кампаны.

75-я минута ознаменовалась тем, что «Филадельфия Юнион» всё-таки сократила отставание в счёте. Угловой с правого фланга принёс локальный успех хозяевам. Вагнер подал корнер на ближнюю штангу, Кампана скинул мяч головой Бускетсу. Тот оказался к этому не готов и не смог принять сферу, а Бедойя на подборе внешней стороной стопы вкрутил мяч в сетку между ног Хосефа Мартинеса (1:3).

Впрочем, гости сделали правильные выводы и во избежание нервной концовки отодвинули игру от собственной штрафной, чтобы вернуть крупный счёт в свою пользу. Месси из центра поля отдал мяч Йедлину, а тот переадресовал игровой снаряд к правому углу вратарской на Дэвида Руиса, который тихо, но точно покатил мяч в дальний угол, нанеся ещё одно огорчение Блэйку (1:4).

Команда Херардо Мартино справилась с нелёгким течением второго тайма и одержала крупную победу над «Филадельфией Юнион». Счёт получился зеркальным по сравнению с июньским поражением «Интер Майами» на «Субару Парк» в ходе турнира МЛС. Теперь увидим Лео Месси со своей командой в финале Кубка лиг в ночь с субботы на воскресенье. Вполне возможно, что там кратный обладатель «Золотого мяча» сможет поднять над своей головой первый трофей в розовой футболке «цапель». Кроме того, «Интер Майами» уже квалифицировался в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кирилл Иванцов