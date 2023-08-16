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США. МЛС

Получил футболку от Месси и постирал её - игрока «Далласа» не поняли фанаты

16 Августа 2023 • 03:39 Комментировать

В знаменитом матче «Интер Майами» против «Далласа», в котором Лионелю Месси удалось забить победный гол с идеально исполненного штрафного удара, одному из игроков «Далласа» досталась футболка Месси.

Ее «выцыганил» Факундо Киньон, соотечественник Месси, причем для этого он запросил помощь бывшего аргентинского кипера Себастьяна Сахи, который входит сейчас в стафф «Интер Майами».

Но дальнейшие действия Киньона несколько удивили фанатов - оказывается, футболист «Далласа» постирал футболку Месси.

- Меня раскритиковали за то, что я постирал футболку. А что, надо было оставить ее такой, потной? Я хотел бы одеть ее в один день, - оправдывается футболист.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Себастьян Саха Факундо Киньон
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