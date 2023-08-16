Альба забил свой первый гол в США

В проходящем прямо сейчас матче между «Филадельфией» и «Интером Майами» уже отличился Лионель Месси, а под самый конец первого тайма то же самое сделал и Жорди Альба, который убежал через свой любимый фланг на свидание с голкипером после удачной передачи Роберта Тэйлора.

Расправиться с вратарем для Альбы в таких условиях было делом техники, что бывший футболист «Барселоны» легко и сделал.

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