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США. МЛС

Альба забил свой первый гол в США

16 Августа 2023 • 03:06 Комментировать

В проходящем прямо сейчас матче между «Филадельфией» и «Интером Майами» уже отличился Лионель Месси, а под самый конец первого тайма то же самое сделал и Жорди Альба, который убежал через свой любимый фланг на свидание с голкипером после удачной передачи Роберта Тэйлора.

Расправиться с вратарем для Альбы в таких условиях было делом техники, что бывший футболист «Барселоны» легко и сделал. 

Следить за событиями игры между «Филадельфией» и «Интером Майами» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Филадельфия Жорди Альба Филадельфия Юнион Интер Майами
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