Месси забил с 30 метров в ворота «Филадельфии»

Аргентинский нападающий Лионель Месси приехал в Филадельфию, где люди платят под 600 долларов для того, чтобы посмотреть его игру. И он в определенном смысле не разочаровывает - уже к середине первого тайма «Интер Майами» забил два мяча, и второй из них записал на свой счет именно Месси. Он получил мяч в районе центрального круга, продвинулся вперед на ударную позицию и пробил с 30 метров точно в нижний угол ворот «Филадельфии». Это был девятый гол Месси в США.

Следить за событиями игры между «Филадельфией» и «Интером Майами» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.