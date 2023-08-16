Средняя цена билетов на следующий матч Месси - 556 долларов

Аргентинский нападающий Лионель Месси взрывает публику в американском чемпионате МЛС, чемпион мира перебрался в «Интер Майами» и начал возрождать команду, которая до него шла на последнем месте в американском чемпионате. В результате в США резко начали расти цены на билеты - но лишь на матчи, в которых участвует Месси.

В частности, очень живо отреагировали на фактор Месси в Филадельфии, где местной команде «Филадельфия Юнион» предстоит сыграть именно с «Интером». Средняя цена на билеты там составляет целых 556 долларов. Игра состоится шестнадцатого августа, то есть уже в среду.