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США. МЛС

Средняя цена билетов на следующий матч Месси - 556 долларов

16 Августа 2023 • 00:30 Комментировать
Филадельфия Юнион
...
Интер Майами
1 2.65 X 3.75 2 2.45
Через 1 ч. 14 мин.

Аргентинский нападающий Лионель Месси взрывает публику в американском чемпионате МЛС, чемпион мира перебрался в «Интер Майами» и начал возрождать команду, которая до него шла на последнем месте в американском чемпионате. В результате в США резко начали расти цены на билеты - но лишь на матчи, в которых участвует Месси.

В частности, очень живо отреагировали на фактор Месси в Филадельфии, где местной команде «Филадельфия Юнион» предстоит сыграть именно с «Интером». Средняя цена на билеты там составляет целых 556 долларов. Игра состоится шестнадцатого августа, то есть уже в среду. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Филадельфия Юнион Интер Майами
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЮНИОН ИНТЕР МАЙАМИ
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