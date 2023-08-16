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США. МЛС

Овечкин: Месси - нормальный парень

16 Августа 2023 • 00:03 Комментировать

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей встречи с аргентинским форвардом Лионелем Месси, которая состоялась в 2015 году.

Россиянин рассказал, что тогда у «Барселоны» был товарищеский матч в Вашингтоне, и у него была возможность посетить игру.

«На самом деле, он нормальный парень, со всеми здоровается, со всеми общается. Видно, что он любит то, что он делает», - заявил Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Также он рассказал, что, если у него будет возможность посетить игру «Интер Майами», за который выступает Месси с нынешнего лета, он обязательно сходил бы на неё. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Овечкин
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