Овечкин: Месси - нормальный парень

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей встречи с аргентинским форвардом Лионелем Месси, которая состоялась в 2015 году.

Россиянин рассказал, что тогда у «Барселоны» был товарищеский матч в Вашингтоне, и у него была возможность посетить игру.

«На самом деле, он нормальный парень, со всеми здоровается, со всеми общается. Видно, что он любит то, что он делает», - заявил Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Также он рассказал, что, если у него будет возможность посетить игру «Интер Майами», за который выступает Месси с нынешнего лета, он обязательно сходил бы на неё.