Новичок «Интер Майами» Фариас: «Я отождествляю себя с Неймаром, а не с Месси»

Аргентинский полузащитник «Интер Майами» Факундо Фариас рассказал, сравнивает ли себя с нападающим команды Лионелем Месси.

«Я агрессивный полузащитник, нападающий. Я отождествляю себя с Неймаром. Я не отождествляю себя с Лео Месси, но он кумир всех аргентинцев», — передает слова Фариаса Goal.

Новичок «Интер Майами» признался, что смотрел игры команды, отметив, что коллектив Херардо Мартино очень хорошо выглядит. Хавбек добавил, что он готов сыграть на любой позиции в атаке, куда его поставит тренер.

Предстоящий матч «Интер Майами» проведет 16 августа против «Филадельфии» в рамках полуфинала Кубка лиг. Начало встречи запланировано на 02:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.