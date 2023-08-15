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США. МЛС

Тренер «Интер Майами»: «Месси стал намного счастливее»

15 Августа 2023 • 16:27 Комментировать
Филадельфия Юнион
...
Интер Майами
1 2.90 X 3.80 2 2.25
Через 8 ч. 53 мин.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о пребывании нападающего Лионеля Месси в команде.

«Вы видите все на поле. Я не обязан вам говорить, но Месси стал намного спокойнее, намного счастливее. Это связано с тем, где он играл раньше», — приводит слова Мартино Goal.

Напомним, Месси перебрался в «Интер Майами» в текущее трансферное окно. С 2021 по 2023 год аргентинец провел в «ПСЖ». Этим летом у игрока истек контракт, который он отказался продлевать.  

В текущем сезоне 36-летний Месси провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЮНИОН ИНТЕР МАЙАМИ
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