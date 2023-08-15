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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» высказался о возможной травме Месси

15 Августа 2023 • 12:59 Комментировать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино отреагировал на слухи о травме нападающего команды Лионеля Месси. В прессе сообщалось, что 36-летний аргентинец подвернул ногу в преддверии матча ½ финала Кубка лиг против «Филадельфии».

«Я был лишь на части тренировки, поскольку затем у меня была важная встреча. Если бы случилось что-то серьезное, все были бы потрясены. Однако все было в порядке. Поэтому уверен, что ничего страшного не произошло», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Месси перешел в «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до конца 2025 года. В пяти матчах за команду нападающий отметился восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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