Овечкин оценил трансфер Месси в «Интер Майами»

Звездный российский хоккеист Александр Овечкин, который защищает цвета «Вашингтон Кэпиталз», высказал мнение о переезде аргентинского нападающего Лионеля Месси в США. 36-летний форвард выступает за «Интер Майами».

«Человек выбрал Америку. Он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший», - приводятся слова Александра на страницах Metaratings.ru.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» этим летом, перейдя в статусе свободного агента из французского «ПСЖ». Аргентинец заключил с клубом трудовой договор до лета 2025 года. В пяти матчах Лео отметился восемью забитыми мячами.