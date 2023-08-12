Известен следующий соперник команды Месси

Минувшей ночью прошел четвертьфинальный матч Кубка лиг, в котором встречались «Филадельфия Юнион» и «Керетаро». Американская команда одержала победу со счетом 2:1 и пробилась в следующий раунд турнира.

Стоит отметить, что «Филадельфия» стала следующим соперником «Интер Майами», за который играет звездный аргентинец Лионель Месси. Команда из Флориды в ¼ финала разгромно переиграла «Шарлотт» - 4:0.

Месси перешел в «Интер Майами» этим летом в статусе свободного агента. 36-летний нападающий сыграл восемь матчей за команду и отметился пятью забитыми мячами. Его контракт рассчитан до конца 2025 года.