Слова Месси после выхода «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг

В рамках ¼ финала Кубка лиг состоялся поединок между «Интер Майами» и «Шарлотт». Встреча завершилась разгромной победой команды из Флориды со счетом 4:0. Один из голов себе в актив записал аргентинец Лионель Месси.

После завершения поединка 36-летний футболист прокомментировал успех своей команды в социальных сетях.

«Полуфинал! Прекрасно провели время с командой», - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.

Добавим, что благодаря сегодняшнему голу Месси поднялся в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». На счету аргентинца восемь забитых мячей в пяти встречах.