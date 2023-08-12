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США. МЛС

Месси вошёл в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

12 Августа 2023 • 07:33 Комментировать

В поединке четвертьфинальной стадии Кубка лиг «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, встречался с клубом «Шарлотт». Команда из Флориды одержала крупную победу со счетом 4:0. Один из мячей в активе 36-летнего форварда.

Теперь на счету Месси восемь голов в пяти матчах за команду. Это позволило звездному нападающему подняться в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю. Он сравнялся с Робертом Тейлором.

Второе место в данном рейтинге занимает Леонардо Кампана с 16 забитыми мячами. Лидером является аргентинец Гонсало Игуаин, наколотивший за команду из Майами 29 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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