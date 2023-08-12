Месси вошёл в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

В поединке четвертьфинальной стадии Кубка лиг «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, встречался с клубом «Шарлотт». Команда из Флориды одержала крупную победу со счетом 4:0. Один из мячей в активе 36-летнего форварда.

Теперь на счету Месси восемь голов в пяти матчах за команду. Это позволило звездному нападающему подняться в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю. Он сравнялся с Робертом Тейлором.

Второе место в данном рейтинге занимает Леонардо Кампана с 16 забитыми мячами. Лидером является аргентинец Гонсало Игуаин, наколотивший за команду из Майами 29 голов.