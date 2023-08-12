Месси забил восемь мячей в пяти играх за «Интер Майами»

Минувшей ночью состоялся поединок между «Интер Майами» и «Шарлотт» в рамках ¼ финала Кубка лиг. Команда из Флориды отпраздновала уверенную победу с разгромным счетом 4:0.

В прошедшей встрече аргентинский нападающий Лионель Месси отметился забитым мячом. В общей сложности на счету 36-летнего форварда восемь голов в пяти матчах за коллектив из Майами.

Лионель пополнил ряды «Интер Майами» этим летом, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Он заключил с клубом трудовое соглашение до конца 2025 года. Заработная плата Лео в клубе составляет 60 миллионов долларов в год.