Месси забил-таки в концовке и помог «Интер Майами» догромить «Шарлотт» и выйти в полуфинал Кубка лиг

В четвертьфинале Кубка североамериканских лиг «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси в стартовом составе играл в «американской Венеции» Форт-Лодердейле против команды «Шарлотт» из Северной Каролины.

Интер Майами – Шарлотт – 4:0 (2:0)

Голы: Хосеф Мартинес, 12, с пенальти (1:0), Тейлор, 32 (2:0), Маланда, 78, в свои ворота (3:0), Месси, 86 (4:0).

Изначально предполагалось, что дебютным матчем Лионеля Месси в МЛС станет встреча «Интер Майами» – «Шарлотт» 21 августа. Но данная игра была перенесена на неопределённый срок из-за того, что этим командам довелось противостоять друг другу 12 августа в рамках Кубка лиг MLS + MX. Это значило, что кто-то из них обязательно сыграет в финале или в матче за третье место, которые запланированы на 20 августа. Поэтому было принято такое решение.

Месси в первых трёх матчах за свой новый клуб забил пять мячей, что стало для него лучшей дебютной серией. На этом Лео не успокоился и в следующей игре оформил третий подряд дубль, доведя свою статистику за «розовых» до формата четырёх матчей и семи голов. В 1/8 финала Кубка североамериканских лиг «Интер Майами» совершил впечатляющий камбэк и победил по пенальти «Даллас», а «Шарлотт» выиграл у «Хьюстон Динамо».

Первый тайм

Экс-барселонское трио Месси – Альба – Бускетс второй матч подряд появилось в стартовом составе в отчётной встрече. К концу первой десятиминутки намёк на опасную ситуацию в штрафной площади гостей обернулся назначением пенальти. Сначала казалось, что одиннадцатиметровый поставлен за игру рукой, однако выяснилось, что гандбола не было, зато Аффул уронил Арройо. Вновь Месси не стал исполнять пенальти, а сделал это Хосеф Мартинес, разведя мяч и вратаря по разным углам, пробив в левый (1:0).

«Шарлотт» не нашёл аргументов, чтобы прореагировать на пропущенный гол обострениями в атаке. Естественно, это было благоприятно для «Интер Майами», который около тридцатой минуты плодотворно поработал для второго гола в чужие ворота. Месси с левого полуфланга попал в ближнюю штангу, а вскоре загорелись на табло цифры 2:0. Бускетс отдал пас к правому углу штрафной на Йедлина, тот прострелил в область одиннадцатиметровой, и Тейлор покатил мяч в левый угол.

Весьма комфортно сложился для «Интер Майами» первый тайм. В его концовке визитёры поддавили хозяев и подали несколько угловых подряд. Но пусть разок ошибся Коллендер в своей штрафной площади, «Шарлотт» прощал такие шалости «интеристам». Команда Херардо Мартино не получила качественного сопротивления и ушла отдыхать между таймами с перевесом в счёте на два пункта.

После перерыва

В начале второй половины встречи от гостей стало больше дальних ударов. Свидерски с Агьемангом старались в таком ключе, однако не достигали успехов. «Интер Майами» действовал по счёту, непринуждённо атакуя, только Месси никак не удавалось отметиться забитым голом, его попытки блокировались. Например, на 69-й минуте был такой случай, когда Тейлор прострелил слева под удар Лионеля, который пнул мяч в соперника.

Повеселее дела пошли перед 80-й минутой. Кевин Варгас навесил с правой стороны на дальнюю штангу, и Агьеманг должен был сокращать разницу в счёте до минимума, однако умудрился в падении не попасть головой в ближний угол с маленького расстояния. Ответ в исполнении «Интер Майами» последовал незамедлительно, причём результативный. Точнее, «Шарлотт» сам ответил себе же автоголом. Месси из центра отдал пас влево Диего Гомесу, последовал прострел, и Маланда в подкате срезал мяч в собственные ворота, лишь бы он не достался Кампане (3:0).

Месси всё-таки не ушёл с поля без забитого гола. В конце 86-й минуты оборона гостевой команды в очередной раз оказалась не у дел. Кампана, оставленный без внимания защитников на левом углу вратарской, сконцентрировал на себе внимание вратаря и прострелил в центр на свободного Лео, поразившего пустой створ (4:0). У Месси теперь восемь голов в пяти матчах за «Интер Майами». Впереди у «цапель» точно ещё две игры в Кубке лиг: полуфинал плюс финал либо матч за третье место.

Кирилл Иванцов