Наставник «Интер Майами»: «Месси пришёл, чтобы побеждать»

Тата Мартино, наставник «Интер Майами», продолжает нахваливать Лионеля Месси. Вот его очередной комментарий касательно менталитета аргентинского игрока.

- Когда он пришел, то сказал нам - «я пришел, чтобы побеждать». И его четвертый гол в ворота «Далласа» - хороший индикатор его менталитета. Он сказал игрокам сразу после гола «мы должны перехватить мяч и попробовать забить пятый гол». Это и есть его победный менталитет, который передается всем игрокам. Команды ведь строятся вокруг характера, - цитирует слова Тата Мартино итальянское новостное агентство ITASportPress.