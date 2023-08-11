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США. МЛС

​Наставник «Интер Майами»: «Месси играет так, словно на чемпионате мира»

11 Августа 2023 • 18:00 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Тата Мартино в полном восторге от игры Лионеля Месси - она, по его словам, напоминает ему о чемпионате мира, когда Месси привел сборную Аргентины к победе.

- Месси делает именно то, что мы уже видели уже на чемпионате мира со сборной Аргентины. Он вел себя как лидер тогда, ведет себя так и сейчас. В первые годы своей карьеры он был лидером только на поле. Сейчас он лидер во всем, начиная с тренировок, когда он разговаривает с молодежью и объясняет ей все свои замыслы, - цитирует слова Тата Мартино итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Тата Мартино
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