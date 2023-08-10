​За четыре матча Месси поднялся уже на четвёртое место в историческом списке бомбардиров «Интер Майами»

Всего лишь четыре матча провел за свой новый клуб Лионель Месси, успев, однако, уже одарить его семью забитыми мячами. По этому показателю Лионель сравнялся с тремя игроками - Йозеф Мартинес, Льюис Морган и Родольфо Писарро. Все они также забили по семь голов за все время выступлений в «Интер Майами».

Теперь они делят четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. А впереди лишь трое - Роберт Тэйлор на третьем месте с восемью голами, Леонардо Кампана с шестнадцатью, и, наконец, чуть более известный Гонсало Игуаин, с 29-ю голами.

Но, учитывая темп, взятый Месси, нет никаких сомнений, что он полностью перепишет всю книгу рекордов своего нового клуба.