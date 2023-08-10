Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Игрок «Интер Майами» рассказал, в чём ещё полезен Месси

10 Августа 2023 • 18:20 Комментировать

Футболист «Интер Майами» Роберт Тэйлор рассказал о том, что Лионель Месси помогает команде не только результативными действиями.

«Месси способен держать мяч при прессинге троих соперников. Таким образом, у нас гораздо больше свободного пространства на поле. Также Месси способен превращать плохой мяч в хороший. Иногда пас идёт не самого лучшего качества, но Лео принимает мяч без проблем, делая пас хорошим», - сказал Тэйлор, чьи слова приводит WSJ.

В четырёх матчах за «Интер Майами» 36-летний Лионель Месси забил семь голов и отдал один голевой пас на партнёра.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Роберт Тэйлор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
18:20 · США. МЛС
​Игрок «Интер Майами» рассказал, в чём ещё полезен Месси
09 Августа
18:19 · США. МЛС
​Ближайший матч клуба Месси в МЛС перенесли – известна причина 1
13:12 · США. МЛС
​В США 13-летний футболист подписал контракт с клубом – это рекорд
10:34 · США. МЛС
«Интер Майами» расторг контракт с игроком, усомнившимся в трансфере Месси 1 официально
01:53 · США. МЛС
Реакция Бекхэма на гол Месси покорила Сеть видео
08 Августа
09:39 · США. МЛС
Определился следующий соперник клуба Месси
07:29 · США. МЛС
Месси в шаге от попадания в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»
02:59 · США. МЛС
Супруга Месси уже сдружилась с Викторией Бекхэм 1
02:44 · США. МЛС
Наставник «Интер Майами» доволен Месси
07 Августа
12:55 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» высказался о зависимости команды от Месси
11:40 · США. МЛС
Одноклубник Месси: «Просто удивительно, на что Лионель способен» 1
11:06 · США. МЛС
Месси установил рекорд по голам
10:54 · США. МЛС
Месси вошёл в топ-6 по голам со штрафных в истории футбола
08:00 · США. МЛС
Месси забил семь голов в четырёх играх за «Интер Майами»
07:55 · США. МЛС
Маскерано высказался о трансфере Месси в «Интер Майами»
Все новости
Рекомендуем