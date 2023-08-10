​Игрок «Интер Майами» рассказал, в чём ещё полезен Месси

Футболист «Интер Майами» Роберт Тэйлор рассказал о том, что Лионель Месси помогает команде не только результативными действиями.

«Месси способен держать мяч при прессинге троих соперников. Таким образом, у нас гораздо больше свободного пространства на поле. Также Месси способен превращать плохой мяч в хороший. Иногда пас идёт не самого лучшего качества, но Лео принимает мяч без проблем, делая пас хорошим», - сказал Тэйлор, чьи слова приводит WSJ.

В четырёх матчах за «Интер Майами» 36-летний Лионель Месси забил семь голов и отдал один голевой пас на партнёра.