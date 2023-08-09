​Ближайший матч клуба Месси в МЛС перенесли – известна причина

Ближайший матч «Интер Майами» в МЛС был перенесён. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

«Интер Майами» с Лионелем Месси в составе должен был сыграть против клуба «Шарлотт» в ночь с 20 на 21 августа, если говорить о европейском времени. Игра была перенесена на более позднюю дату по причине выхода команд в четвертьфинал Кубка лиг. Там, кстати говоря, «Интер Майами» и «Шарлотт» сыграют друг против друга - в ночь на 12 августа. Словом, у победителя этой дуэли будет мало времени на подготовку к игре МЛС даже при теоретическом вылете в полуфинале Кубка лиг.

Напомним, что недавно Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт до конца 2025 года.