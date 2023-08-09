Иньеста не собирается завершать карьеру, легенда выбрал ОАЭ

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, обладатель невероятного количества индивидуальных наград Андрес Иньеста выбрал необычный вариант продолжения карьеры. Испанец на правах свободного агента оказался в футбольном клубе «Эмирейтс» из ОАЭ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, почему выбор Иньесты пал не на «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси, и не совпал с трендом текущего лета – отъездом в Саудовскую Аравию.

Кто такие «Эмирейтс»?

Андрес Иньеста заключил контракт с «Эмирейтс» на один год. Клуб в прошлом сезоне занял второе место во втором по силе дивизионе ОАЭ и получил право выступать в элитном дивизионе эмиратского футбола. Несмотря на 54-летнюю историю «Эмирейтс» имеет только два трофея: Кубок и Суперкубок ОАЭ, которые команда выиграла в 2010 году. Для сравнения, самый титулованный клуб из эмиратов, «Шабаб Аль-Ахли», имеет 29 титулов. С другой стороны, 2 награды – это не так уж и мало. С вами явно согласятся фанаты «Тоттенхэма».

Месси не дождался

Андреса Иньесту ждали в «Интер Майами». Слухи появились не на пустом месте. Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс ждали своего партнёра по «Барселоне», чтобы встретиться спустя 7 лет в другом чемпионате и на другом континенте, но в том же составе. Для этого были все возможности и условия. Иньеста обрушил надежды всех ностальгирующих болельщиков каталонского гранда. Не стоит забывать, что уровень чемпионата США достаточно высок, а Иньесте уже 39 лет. Во-вторых, всё внимание в МЛС сейчас приковано к Месси, который уже забил семь голов в четырёх матчах.

Почему Иньеста ушел из «Барселоны»?

Последние 5 лет Иньеста провёл в японском «Виссел Кобе». Уход из «Барселоны» в конце сезона 2017/2018 был болезненным для поклонников клуба и весьма сложным решением для Андреса. Все мы помним, как легендарный игрок «сине-гранатовых» сидел в одиночестве на поле «Камп Ноу» после своего прощального матча в составе «Барселоны». Андрес покинул команду не из-за внешних условий – он понимал, что уже не способен приносить максимум пользы любимому клубу. Своё желание играть в Японии при наличии нескольких предложений чемпион мира мотивировал так: «В Японии мне нравится всё, особенно люди. Мне предстоит погрузиться в местную культуру».

Изучение культуры и полный карт-бланш

Продолжить изучать культуру Востока Иньеста сможет в ОАЭ. Его не очень интересуют деньги, он и так уже заработал на безбедную пенсию. У блестящего футболиста есть мотивация развивать тренерские способности. А для этого как нельзя лучше подойдёт не самый очевидный и топовый вариант. 39-летний полузащитник едет в ОАЭ, чтобы в будущем стать главным тренером. Никто не ждёт от «Эмирейтс» рекордных результатов. Клуб только вышел в Про-Лигу ОАЭ и ставит перед собой скромные цели, а значит, что у Иньесты будет шанс плавно перейти из игрового амплуа на тренерскую скамейку. И вряд ли от него будут ждать сиюминутного результата в качестве наставника команды.

В Эмиратах самым дорогим игроком является испанец Пако Алькасер, стоимость которого составляет 7,5 млн евро. Поэтому финансовая составляющая не оказывает влияния на результат. Все игроки примерно одного уровня, и нет столь ярких звёзд в чемпионате, которые могут изменить ход матча, как это происходит в Саудовской Аравии с Бензема и Криштиану Роналду или в США с Месси. Следовательно, для вдумчивого и опытного Иньесты будет шанс поэкспериментировать с тактикой и стратегий игры.

Самый титулованный испанский футболист в истории, который имеет на своём счету 37 различных трофеев, вновь выбрал свой путь. Где бы ни играл Иньеста – в Японии, Испании или ОАЭ – болельщики продолжают следить с интересом за его карьерой, и с уважением, безграничной любовью и долей ностальгии вспоминают его ярчайшие матчи.

Константин Лицин