​В США 13-летний футболист подписал контракт с клубом – это рекорд

Давиан Кимбро стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории США. Он подписал контракт с «Сакраменто Репаблик» в возрасте 13 лет, 5 месяцев и 13 дней. Об этом на своих страницах рассказывает авторитетный портал Goal.

«Сакраменто Репаблик» выступает в Чемпионшипе ЮСЛ. Это второй по рангу футбольный дивизион США после МЛС.

Президент и генеральный менеджер «Сакраменто Репаблик» Тодд Даниван сказал, что Кимбро является выдающимся талантом. По словам функционера, путь этого футболиста в клубе только начинается.