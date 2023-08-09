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США. МЛС

​В США 13-летний футболист подписал контракт с клубом – это рекорд

09 Августа 2023 • 13:12 Комментировать

Давиан Кимбро стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории США. Он подписал контракт с «Сакраменто Репаблик» в возрасте 13 лет, 5 месяцев и 13 дней. Об этом на своих страницах рассказывает авторитетный портал Goal.

«Сакраменто Репаблик» выступает в Чемпионшипе ЮСЛ. Это второй по рангу футбольный дивизион США после МЛС.

Президент и генеральный менеджер «Сакраменто Репаблик» Тодд Даниван сказал, что Кимбро является выдающимся талантом. По словам функционера, путь этого футболиста в клубе только начинается.

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Евро-Футбол.Ру,
Давиан Кимбро Сакраменто Репаблик
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