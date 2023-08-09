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США. МЛС

«Интер Майами» расторг контракт с игроком, усомнившимся в трансфере Месси официально

09 Августа 2023 • 10:34 Комментировать

Пресс-служба «Интер Майами» отрапортовала о расторжении трудового соглашения с голкипером Ником Марсманом. Причины данного решения не афишируются, но стоит отметить, что недавно нидерландец усомнился в целесообразности подписания аргентинца Лионеля Месси.

Он заявил перед трансфером Лео: «Думаю, мы не готовы к подписанию Месси. У нас сейчас временный стадион. Мы выезжаем на арену без охраны. Не думаю, что клубная инфраструктура готова к трансферу такого футболиста».

Месси пополнил ряды «Интер Майами» этим летом в статусе свободного агента. 36-летний нападающий заключил с клубом из Флориды трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Ник Марсман
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