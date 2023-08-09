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США. МЛС

Реакция Бекхэма на гол Месси покорила Сеть видео

09 Августа 2023 • 01:53 Комментировать

Гол Лионеля Месси со штрафного в последнем матче его клуба «Интер Майами» очень порадовал владельца клуба - Дэвида Бекхэма. Знаменитый экс-полузащитник приложил немало усилий для того, чтобы заманит в свою команду чемпиона мира, и сейчас сполна наслаждается обратной отдачей. За голом Месси Бекхэм вместе со своей супругой следил с трибун, причем не где-нибудь в закрытой ложе, а прямо посреди фанатов.

И они сняли реакцию Дэвида после гола Месси - тот встал, торжественно вскинул руки аки ди Каприо на носу «Титаника», обнял свою супругу, и еще какое-то время стоял в такой позе. А благодаря фанатам ролик быстро разлетелся по миру. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
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