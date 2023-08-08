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США. МЛС

Определился следующий соперник клуба Месси

08 Августа 2023 • 09:39 Комментировать

Определился следующий соперник «Интер Майами» в плей-офф Кубка лиг. Им стал «Шарлотт», который в поединке 1/8 финала отпраздновал победу над «Хьюстон Динамо» со счетом 2:1.

Матч между командой Лионеля Месси и «Шарлотт» состоится в ночь на 11 августа.

Напомним, что «Интер Майами» вышел в четвертьфинал благодаря победе над «Далласом» в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 4:4.

Месси перешел в команду из Флориды этим летом. 36-летний аргентинский нападающий заключил контракт до конца 2025 года. Лионель сыграл за «Интер Майами» четыре поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Шарлотт
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