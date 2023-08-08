Месси в шаге от попадания в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси близок к тому, чтобы ворваться в топ-3 лучших бомбардиров в истории клуба. В четырех матчах за команду из Флориды 36-летний нападающий забил семь мячей.

В настоящий момент Лео занимает четвертое место в данном рейтинге. На третьей строчке располагается Роберт Тейлор (8), на второй – Леонардо Кампана (16), а лидером являет аргентинец Гонсало Игуаин, забивший 29 мячей.

Месси пополнил ряды команды из Майами этим летом на правах свободного агента. Аргентинец заключил с клубом контракт до завершения 2025 года. Его оклад составляет 60 млн долларов.