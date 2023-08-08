Супруга Месси уже сдружилась с Викторией Бекхэм

Лионель Месси перебрался в американский чемпионат и выступает в клубе Дэвида Бекхэма. Его супруга Антонелла Роккуццо, которая, как известно, склонялась к возвращению своего супруга в хорошо знакомую Барселону, вынуждена осваиваться в новом обществе. В этом ей помогает супруга Дэвида - знаменитая экс-Spie Girls Виктория Адамс, ныне Бекхэм.

Они сдружились и вместе гуляют по различным заведениям - на одной из фотографий они предстали в компании Елены Галеры, супруги Серхио Бускетса, а также Андреи Райячич, супруги бывшего футболиста «Барселоны» Тьерри Анри. Дамы не скучают!