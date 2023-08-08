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США. МЛС

Супруга Месси уже сдружилась с Викторией Бекхэм

08 Августа 2023 • 02:59 Комментировать

Лионель Месси перебрался в американский чемпионат и выступает в клубе Дэвида Бекхэма. Его супруга Антонелла Роккуццо, которая, как известно, склонялась к возвращению своего супруга в хорошо знакомую Барселону, вынуждена осваиваться в новом обществе. В этом ей помогает супруга Дэвида - знаменитая экс-Spie Girls Виктория Адамс, ныне Бекхэм.

Они сдружились и вместе гуляют по различным заведениям - на одной из фотографий они предстали в компании Елены Галеры, супруги Серхио Бускетса, а также Андреи Райячич, супруги бывшего футболиста «Барселоны» Тьерри Анри. Дамы не скучают!

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Виктория Бекхэм Антонелла Роккуццо
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