Наставник «Интер Майами» доволен Месси

Тата Мартино, наставник американского «Интер Майами», доволен игрой сооотечественника Лионеля Месси, который помог своей команде пройти «Даллас» в Кубке Лиги. Особенно ему нравится то, как пробивает Месси штрафные удары.

- Штрафной удар - это еще не гол. Раньше у нас было так - штрафной удар, это 10 процентов шансов забить гол, 90 процентов того, что гол забит не будет. Сейчас, с Месси, все наоборот - штрафной это 90 процентов гола, и лишь 10 процентов неудачи. Мы должны пользоваться такой ситуацией, - цитирует слова аргентинского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.