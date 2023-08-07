Тренер «Интер Майами» высказался о зависимости команды от Месси

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о значимости нападающего Лионеля Месси в команде.

«Интер Майами» зависим от Лео? Конечно, мы рассчитываем на лучшего футболиста мира, это глупо отрицать. Подобный вопрос будет возникать в любой команде, за которую выступает Месси. Сейчас он играет за нас, это радует. В последнем матче Лионель был невероятен», - передает слова тренера пресс-служба МЛС.

Минувшей ночью «Интер Майами» встречался с «Далласом» в рамках 1/8 финала Кубка лиг. В этом матче Месси отметился двумя забитыми мячами. Его команда победила (4:4, 5:3 по пенальти) и вышла в четвертьфинал.