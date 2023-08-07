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США. МЛС

Одноклубник Месси: «Просто удивительно, на что Лионель способен»

07 Августа 2023 • 11:40 Комментировать

Полузащитник «Интер Майами» Бенджамин Кремаски оценил игру звездного аргентинца Лионеля Месси. В матче с «Далласом» (4:4, 5:3 по пенальти) 36-летний форвард отметился двумя забитыми мячами.

«Просто удивительно, на что он способен. Никто не ожидал такого от него. Месси делает дубли почти в каждом матче, это просто поражает», - передает слова хавбека пресс-служба МЛС.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» в текущее трансферное окно, подписав контракт до конца 2025 года. За команду из Флориды нападающий провел четыре поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Бенджамин Кремаски
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