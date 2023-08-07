Месси установил рекорд по голам

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя голами в поединке 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» (4:4, 5:3 по пенальти). Таким образом, на счету 36-летнего аргентинца стало семь забитых мячей в четырех играх за команду из Флориды.

Как информирует газета Marca, Месси установил рекорд результативности. Ранее никому из новичков команд МЛС не удавалось подобное.

Лионель перешел в «Интер Майами» нынешним летом, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. Заработная плата аргентинского нападающего составляет 60 миллионов долларов в год.

Вместе с Месси за команду из Майами выступают известные испанцы Серхио Бускетс и Жорди Альба.