Месси вошёл в топ-6 по голам со штрафных в истории футбола

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол со штрафного в поединке 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, 5:3 по пенальти).

Этот мяч стал для 36-летнего аргентинца 64-м со стандартного положения. По этому показателю Месси поднялся на шестое место в рейтинге за всю историю футбола.

На пятой позиции находится нынешний работодатель Лионеля – Дэвид Бекхэм. Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Реала» записал себе в актив 65 голов со штрафных. Лидером по этому показателю является бразилец Жуниньо – 76 забитых мячей.

Звездный португалец Криштиану Роналду с 60 голами занимает девятое место в рейтинге.