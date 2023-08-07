Месси забил семь голов в четырёх играх за «Интер Майами»

В матче 1/8 финала Кубка лиг сошлись американские клубы «Даллас» и «Интер Майами», за который выступает звездный аргентинский нападающий Лионель Месси.

Встреча завершилась вничью со счетом 4:4. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказалась команда из Флориды.

В прошедшем матче Месси отметился дублем. Таким образом, на счету 36-летнего нападающего семь забитых мячей в четырех поединках за «Интер Майами».

Лионель пополнил ряды команды из Флориды в текущее трансферное окно. Он был подписан в статусе свободного агента. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.