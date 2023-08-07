Маскерано высказался о трансфере Месси в «Интер Майами»

Бывший защитник сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился мнением о выступлении нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами».

«После победы на мундиале в Катаре Лео показал, кто является лучшим игроком мира. Месси – лучший футболист, которого я когда-либо видел. Он счастлив в Майами, там он наслаждается не только игрой, но и жизнью со своей семьей», - передает слова Хавьера газета Marca.

Месси перебрался в «Интер Майами» этим летом на правах свободного агента. 36-летний аргентинец заключил с клубом из Флориды контракт до конца 2025 года. На его счету семь забитых мячей в четырех играх за команду.