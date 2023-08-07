3-й подряд дубль Месси, сумасшедший сюжет, 8 голов и победа по пенальти: «Интер Майами» прорвался в четвертьфинал Кубка лиг, зачехлив «Даллас»

В матче 1/8 финала Кубка североамериканских лиг «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси в стартовом составе гостил у «Далласа».

Даллас – Интер Майами – 4:4 (2:1) пен. 3:5

Голы: Месси, 6 (0:1), Киньон, 37 (1:1), Камунго, 45 (2:1), Веласко, 63 (3:1), Кремаски, 65 (3:2), Тейлор, 68, в свои ворота (4:2), Фарфан, 80, в свои ворота (4:3), Месси, 85 (4:4).

Серия пенальти: Месси – 0:1, Арриола – 1:1, Бускетс – 1:2, Помикал – 1:2 (мимо), Кампана – 1:3, Киньон – 2:3, Миллер – 2:4, Хесус Феррейра – 3:4, Кремаски – 3:5.

Это был матч второго раунда плей-офф в Кубке лиг MLS + MX. На предыдущей стадии в 1/16 финала «Интер Майами» в переносившемся из-за ливня домашнем матче разобрался с «Орландо Сити», тогда как «Даллас» взял верх над мексиканским «Мазатланом». Что касается персонально Лионеля Месси, то он в трёх первых матчах в розовой футболке майамского клуба отметился пятью забитыми голами. Знаменательный показатель, конечно. Любой бы позавидовал такому условному дебюту из трёх матчей.

Отчётную встречу передвигать по времени из-за погодных условий не пришлось – для Далласа летом не являются типичными тропические ливни такого уровня, как в Майами. Но играли в 35-градусную жару, хоть и вечером по местному времени. Месси, естественно, появился среди одиннадцати счастливчиков стартового состава «Интера». Впервые синхронно с Лео с первых минут на поле ступили его бывшие партнёры по «Барселоне» Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Довольно неплохо в плане активности начал матч «Даллас». Уже на второй минуте возник голевой момент у хозяев, однако Хесус Феррейра не попал головой в левый угол после подачи справа от Камунго. Вскоре Феррейра проткнул мяч в сетку на добивании после сэйва Коллендера, но положение «вне игры» не позволило «Далласу» выйти вперёд в счёте.

А на шестой минуте в дело вступил он – аргентинский «почтальон». Отправивший примерно с линии штрафной площади голевую посылку в левый нижний угол ворот Паса после прострела слева же от Жорди Альбы. Арбитр, правда, сначала отменил этот гол из-за предполагаемого пассивного офсайда Хосефа Мартинеса, однако после просмотра ВАР рефери перезасчитал взятие ворот. Дело в том, что Мартинес уворачивался чуть в сторону и не закрывал обзор Пасу. 0:1.

«Даллас» не собирался сдаваться, отнюдь. Веласко со штрафного удара мог оперативно сравнивать счёт, однако немного не попал в правую девятку. «Интер Майами» действовал больше вторым номером, а Месси надо было забивать за десять минут до конца основного времени первого тайма. Пас тогда отразил удар Тейлора с левого полуфланга примерно в ту же зону, после чего Месси парашютом подкидывал мяч в створ, однако сферу вынес с ленточки Тафари.

Не забиваешь ты – ну вы поняли. Концовка тайма ознаменовалась двумя голами в ворота «Интер Майами». Сначала Фарфан прострелил слева, и Киньон отправил мяч в правый угол. Вскоре Веласко на исполнение промахнулся мимо створа примерно с линии штрафной, но не беда для «Далласа», ведь немного погодя Камунго, которому слева покатил мяч Феррейра, продвинулся к правой штанге и поразил ближний угол. Вот вам и 2:1 – промежуточный волевой успех «быков» к перерыву.

Реклама

За первые пять минут второго тайма команды умудрились организовать на двоих три момента. Месси снабдил Диего Гомеса проникающей передачей по центру, а тот метров с пятнадцати нанёс низовой удар мимо правого угла. Хозяева ответили неточными попытками со второго этажа Камунго и Хесуса Феррейры. Ещё Бускетс не попал в створ из-за пределов штрафной площадки, прежде чем счёт изменился на 63-й минуте.

А изменился он в пользу «Далласа». Веласко с левой стороны со штрафного закрутил мяч в дальний угол – никто не смог его коснуться, и он юркнул в сетку (3:1). Это было начало насыщенного на голы отрезка. На 65-й минуте Бускетс выкатил мяч на Альбу, который прострелил слева от лицевой, и Кремаски вонзил сферу под перекладину (3:2). Но уже на 68-й минуте хозяева ликвидировали последствия недавней пробоины.

Это Арриола из зоны правого инсайда сделал обратную передачу в центр на Веласко, и напортачил Тейлор, в подкате срезавший мяч в ближний угол собственных ворот (4:2). Ну и что бы вы думали? На 80-й минуте «Даллас» ответил автоголом уже в своём исполнении. Месси подал штрафной слева, и Фарфан пробил головой по своим воротам так, как будто они были чужие, – «образцово», в общем (4:3).

Всё? Нет, не всё! «Интер Майами» извлёк добавочное вдохновение, и главный звёздный актив команды снова сказал своё веское слово. На 85-й минуте Месси просто блестяще исполнил штрафной с правого полуфланга, запустив мяч трепыхаться под ближней девяткой (аж 4:4). Таким образом, Лионель оформил дубль в третьем подряд матче и записал в свою копилку седьмой гол в четырёх играх за американский клуб.

На этом в плане результативных игровых событий действительно оказалось всё – «Интер» не извлёк голевого преимущества из последних атак. Гости заперли соперника на его половине поля, однако не снискали успеха непосредственно в эндшпиле. И по окончании ничейного основного времени сразу без дополнительного исполнялась серия пенальти.

Первым в торжестве послематчевых одиннадцатиметровых бил Месси – забил в правый угол, вратарь не угадал (0:1 – здесь и далее счёт по пенальти). Арриола поразил центральную часть створа, хотя Коллендер был близок к сэйву (1:1). Бускетс также пробил чуть левее самого центра, но пониже (1:2). А вот Помикал пальнул выше створа, чем сделал большой подарок для «Интер Майами» (1:2).

Кампана перехитрил Паса и уверенно упаковал мяч в левый нижний угол (1:3). Киньон поразил противоположный угол – Коллендер чуть-чуть не дотянулся (2:3). Аналогично забил Миллер (2:4). И Хесус Феррейра покатил мяч в ту зону, куда на сей раз вратарь не прыгнул (3:4). Так же забил и Кремаски, поставив жирную точку (3:5). «Интер Майами» вытащил очень зрелищный матч, проигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча, вырвал победу по пенальти и пробился в четвертьфинал Кубка лиг, где схлестнётся с победителем пары «Шарлотт» – «Хьюстон Динамо».

Кирилл Иванцов